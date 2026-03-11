Остановки дыхания во сне резко повышают риск инсульта, предупредил терапевт

Кратковременные остановки дыхания во время сна могут вызвать инсульт. Об этом предупредил врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.

«Эпизоды прекращения дыхания могут длиться от нескольких секунд до минуты и повторяться десятки раз за ночь. Сам кратковременный эпизод апноэ редко приводит к внезапной смерти. Однако длительное течение заболевания значительно повышает риски серьёзных осложнений», — пояснил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам медика, хроническая ночная гипоксия и постоянные микропробуждения создают повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В результате увеличивается вероятность развития артериальной гипертензии, нарушений сердечного ритма, ишемической болезни сердца, а также инсульта и инфаркта миокарда.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на тревожные симптомы: громкий храп, дневную сонливость, утренние головные боли. При их наличии стоит обратиться к сомнологу для проведения исследования сна.

Напомним, ранее сообщалось, что 48% россиян являются жертвами опасного синдрома. По словам учёных, с синдромом обструктивного апноэ сна сталкиваются люди в возрасте до 40–50 лет. При этом специалисты отмечают тревожную тенденцию: за последний год число молодых пациентов от 18 лет, жалующихся на проблемы с сердцем, включая инфаркт и инсульт, увеличилось вдвое.