Мытьё головы водой из-под крана грозит облысением, предупредила дерматолог

Врач-дерматолог и косметолог Василина Миронова предупредила россиян об опасности мытья головы нефильтрованной водопроводной водой. По её словам, такая привычка ослабляет и закупоривает волосяные фолликулы, что повышает риск облысения — особенно у людей с генетической или гормональной предрасположенностью к выпадению волос.

Металлы и примеси в воде вступают в реакции с волосами, вызывая зеленоватый или медный оттенок, рассказала эксперт в интервью «Абзацу». Жёсткая вода с высоким содержанием кальция и магния делает волосы тусклыми, сухими и ломкими, образуя на них плёнку, которая мешает проникновению уходовых средств.

Хлор, используемый для дезинфекции воды, разрушает кератин — основной белок волос. Это приводит к их истончению и потере блеска. Кроме того, нарушается естественный pH кожи головы, появляются сухость, зуд, шелушение и перхоть. Миронова рекомендовала использовать фильтрованную воду или специальные средства для смягчения воды при мытье головы.

Помимо этого привести к потере до 60% волос способен и стресс. Нервное напряжение способно запускать механизмы, ведущие к заметному поредению шевелюры. Острую нехватку кислорода и необходимых веществ обычно испытывают фолликулы.