Мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию, и это не просто смена экономического цикла, а изменение самой парадигмы глобального развития. Данное заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Причём такая трансформация — это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития», — сказал Путин.

По его словам, европейские элиты сознательно провоцируют хаос, пытаясь втянуть в него всё новые страны. Десятилетиями глобальная модель строилась вокруг узкой группы финансовых центров, технологических решений и резервных валют, и всё это подавалось как универсальное и нейтральное. На деле же эта система всё чаще использовалась как инструмент политического давления и недобросовестной конкуренции, когда расчёты, логистику или даже доступ к информации могли отключить в один момент, чтобы наказать несогласных.

Президент подчеркнул, что сегодня подавляющее большинство стран это видит. Видят предприниматели, банки, промышленники, фермеры и перевозчики. По сути, это была специально созданная система зависимости и выкачивания ресурсов, и теперь она рушится на глазах.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия в условиях внешнего давления не замыкается, а последовательно расширяет круг зарубежных партнёров, продолжая укреплять национальный суверенитет. По его словам, в напряжённых и непростых условиях страна не только не сворачивает международное взаимодействие, а наращивает его.