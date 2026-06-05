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5 июня, 14:01

Путин: Россия опустилась до уровня стран еврозоны и готова к подъёму

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2026 прокомментировал критику в адрес российской экономики. Он признал, что страна опустилась до определённого уровня, но при этом ощущает подъём.

«Со всех сторон звучит в наш адрес, что у нас там всё припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, на котором страны еврозоны живут уже все последние годы», — заявил президент.

Он подчеркнул, что главное достижение — сохранены основы макроэкономической политики. Путин уверен, что движение вперёд и вверх будет обеспечено.

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Также Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что вклад стран БРИКС в ежегодный прирост мирового ВВП за последние пять лет составил 49%, тогда как у «Большой семёрки» — всего 18%. Форум проходит с 3 по 6 июня под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

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Дарья Денисова
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