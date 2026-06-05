Путин: Вклад БРИКС в мировой ВВП значительно больше, чем у G7

Вклад стран БРИКС в рост мировой экономики почти втрое превышает показатель «Большой семёрки». Соответствующее показатели озвучил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам главы государства, если проанализировать динамику глобального ВВП за последние пять лет, почти половину его ежегодного прироста — 49% — обеспечили именно государства БРИКС. В то же время вклад G7 оценивается всего в 18%. Разница колоссальная.

«Если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние пять лет, то почти половину его ежегодного прироста — 49% — обеспечили государства БРИКС, тогда как вклад так называемой большой семерки оценивается в 18%», — сказал Путин.

Нынешний форум проходит с 3 по 6 июня под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Его программа охватывает множество направлений — от молодёжных инициатив и креативных индустрий до вопросов лекарственной безопасности.

Ранее Владимир Путин заявил, что ежегодный товарооборот внутри БРИКС уже перешагнул планку в один триллион долларов. Президент отметил, что ключевую роль в этих потоках теперь играют так называемые государства-коннекторы. Они связывают воедино рынки, технологии, финансы и саму деловую культуру. При этом, подчеркнул он, речь не только о банальном транзите грузов через территорию. Главное — выстроить доверие, отладить логистику, расчёты, правовую базу и технологическую совместимость.