Путин: Товарооборот внутри БРИКС уже превысил $1 трлн в год

Внутренний товарооборот БРИКС уже превышает 1 триллион долларов в год. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, открывая встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Особую значимую роль в этих процессах получают так называемые страны-коннекторы, если их можно так назвать. Они соединяют рынки, технологии, финансовые потоки, культуру ведения бизнеса», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что речь идёт не просто о транзите через какую-либо территорию. Важно обеспечивать доверие, логистику, расчёты, правовую определённость и технологическую совместимость.

Форум в этом году проходит с 3 по 6 июня под лозунгом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему» и охватывает все ключевые сферы — от молодёжных инициатив до лекарственной безопасности.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны БРИКС по паритету покупательной способности уверенно опережают «Большую семёрку», и этот отрыв будет только расти. Сейчас на долю объединения приходится около 40% глобального ВВП, тогда как на G7 — уже меньше 29%. Президент напомнил, что БРИКС обошёл «семёрку» по этому показателю ещё пять лет назад, а теперь разрыв продолжает увеличиваться. Причина — стабильно более высокие темпы роста, которые сохранятся и в будущем.