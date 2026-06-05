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5 июня, 13:54

Путин сравнил дефицит бюджета России, ЕС и США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ сравнил показатели бюджетного дефицита в России, Евросоюзе и США. По словам главы государства, в 2025 году дефицит бюджета ЕС составляет 3,1% ВВП. При этом в отдельных странах показатель заметно выше.

Путин привёл данные по Польше, Бельгии и Франции. В этих государствах дефицит, по его словам, составляет 3,7%, 5,2% и 5,1% ВВП соответственно.

«Он [бюджет] может по итогам этого года подрасти, но, думаю, будет всё равно меньше, чем у других промышленно развитых стран. Такая ситуация чревата для западных валют новым всплеском инфляции. А подобное уже было в 2021–2022 годах, когда за два года цены в зоне евро и в США выросли на 14%», — сказал Путин.

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Кроме того, российский лидер заявил, что агрессивный курс европейской бюрократии нельзя назвать дальновидным — подобные действия лишь ускоряют потерю влияния ЕС в глобальной экономике и расшатывают систему международной безопасности.

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Полина Никифорова
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