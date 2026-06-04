«Отбросьте колониальный подход»: Путин объяснил, при каком условии Европа вернётся к диалогу

Президент России Владимир Путин заявил, что предпосылки для налаживания контактов с европейскими странами постепенно формируются. Высказывание прозвучало в разговоре с главами мировых информационных агентств на ПМЭФ.

Глава государства подчеркнул, что Москва не видит препятствий к возобновлению взаимодействия. «Мы готовы», — отметил он, призвав прекратить период взаимных упрёков.

Ключевым условием для восстановления диалога назван отказ западных партнёров от прежней манеры поведения. По словам президента, европейцам пора отбросить свой «колониальный подход».

Если у ЕС действительно есть искреннее желание совместной работы, им необходимо кардинально пересмотреть тональность общения. Российская сторона настаивает на равноправном формате переговоров без менторства.

Напомним, после длительного периода охлаждения на фоне стагнации переговорного процесса при посредничестве США, в июне 2026 года наметилось потенциальное окно для возобновления диалога между ЕС и Россией. Немецкие официальные лица заявляют, что диалог возможен при условии согласия Украины и сохранения координации с США, причем ключевая роль отводится Германии, Франции и Великобритании. Владимир Путин заявил, что двери для диалога открыты, призвав ЕС определиться с переговорщиком, но выразил сомнение в мирной повестке Брюсселя. В ответ страны ЕС отвергли предложенную Москвой кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.