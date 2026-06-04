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Регион
4 июня, 18:54

«Отбросьте колониальный подход»: Путин объяснил, при каком условии Европа вернётся к диалогу

Путин заявил, что ситуация с урегулированием отношений с ЕС «должна созреть»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что предпосылки для налаживания контактов с европейскими странами постепенно формируются. Высказывание прозвучало в разговоре с главами мировых информационных агентств на ПМЭФ.

Глава государства подчеркнул, что Москва не видит препятствий к возобновлению взаимодействия. «Мы готовы», — отметил он, призвав прекратить период взаимных упрёков.

Ключевым условием для восстановления диалога назван отказ западных партнёров от прежней манеры поведения. По словам президента, европейцам пора отбросить свой «колониальный подход».

Если у ЕС действительно есть искреннее желание совместной работы, им необходимо кардинально пересмотреть тональность общения. Российская сторона настаивает на равноправном формате переговоров без менторства.

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Напомним, после длительного периода охлаждения на фоне стагнации переговорного процесса при посредничестве США, в июне 2026 года наметилось потенциальное окно для возобновления диалога между ЕС и Россией. Немецкие официальные лица заявляют, что диалог возможен при условии согласия Украины и сохранения координации с США, причем ключевая роль отводится Германии, Франции и Великобритании. Владимир Путин заявил, что двери для диалога открыты, призвав ЕС определиться с переговорщиком, но выразил сомнение в мирной повестке Брюсселя. В ответ страны ЕС отвергли предложенную Москвой кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.

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Никита Никонов
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