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4 июня, 18:27

Анкориджский ключ: Путин назвал базу, на которой Европа может помочь с миром на Украине

Путин: ЕС может помочь с миром на Украине, уговорив Киев на компромисс

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Евросоюз мог бы помочь в поиске решения украинского конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с руководителями ведущих информационных агентств в рамках ПМЭФ.

При этом российский лидер уточнил принципиальное условие. По его мнению, любое урегулирование должно базироваться на тех договорённостях, которые ранее обсуждались с Соединёнными Штатами.

«Я полагаю, что, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. На мой взгляд, оно должно лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже», — сказал он.

Глава государства напомнил хронологию событий. Тогда, перед саммитом в Анкоридже, американская сторона задала прямой вопрос о готовности России к компромиссам. На встрече с президентом США был дан положительный ответ с пояснением сути возможных шагов.

Теперь же ключевой вопрос заключается в готовности Киева. В ходе беседы Путин обозначил дилемму: договоренности известны, уступки озвучены, дело за реакцией украинской стороны.

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«Вопрос состоит в том, готова ли украинская сторона принять эти компромиссы», — резюмировал президент. Остается неясным, пойдет ли на это руководство страны.

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Никита Никонов
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