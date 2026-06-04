Анкориджский ключ: Путин назвал базу, на которой Европа может помочь с миром на Украине

Евросоюз мог бы помочь в поиске решения украинского конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с руководителями ведущих информационных агентств в рамках ПМЭФ.

При этом российский лидер уточнил принципиальное условие. По его мнению, любое урегулирование должно базироваться на тех договорённостях, которые ранее обсуждались с Соединёнными Штатами.

«Я полагаю, что, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. На мой взгляд, оно должно лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже», — сказал он.

Глава государства напомнил хронологию событий. Тогда, перед саммитом в Анкоридже, американская сторона задала прямой вопрос о готовности России к компромиссам. На встрече с президентом США был дан положительный ответ с пояснением сути возможных шагов.

Теперь же ключевой вопрос заключается в готовности Киева. В ходе беседы Путин обозначил дилемму: договоренности известны, уступки озвучены, дело за реакцией украинской стороны.

«Вопрос состоит в том, готова ли украинская сторона принять эти компромиссы», — резюмировал президент. Остается неясным, пойдет ли на это руководство страны.