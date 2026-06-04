Путин раскрыл, что мог бы сказать при подписании мира с Украиной

Президент России Владимир Путин рассказал, что мог бы сказать при подписании мирного договора. Такое заявление прозвучало в беседе с журналистами в рамках ПМЭФ. Речь зашла о возможной встрече сторон в случае завершения украинского конфликта.

«Что можно было бы друг другу сказать? Как минимум можно и нужно было бы сказать: «Слава богу, что всё закончилось», — заявил глава государства на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира в рамках ПМЭФ.