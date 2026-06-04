Путин раскрыл, что мог бы сказать при подписании мира с Украиной
Путин заявил, что при подписании мира с Украиной сказал бы «Слава богу»
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Президент России Владимир Путин рассказал, что мог бы сказать при подписании мирного договора. Такое заявление прозвучало в беседе с журналистами в рамках ПМЭФ. Речь зашла о возможной встрече сторон в случае завершения украинского конфликта.
«Что можно было бы друг другу сказать? Как минимум можно и нужно было бы сказать: «Слава богу, что всё закончилось», — заявил глава государства на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира в рамках ПМЭФ.
Также российский лидер заявлял, что ВС РФ контролируют более 2,4 тысячи квадратных километров в зоне СВО. Кроме того, за последний период численность ВСУ уменьшилась на 100 тысяч военнослужащих.
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