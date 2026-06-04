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Регион
4 июня, 17:48

Путин: Контроль над Донбассом и заключение сделки не противоречат друг другу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что контроль РФ над всем Донбассом и заключение сделки по украинскому конфликту не исключают друг друга. Об этом он сказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, организованной на ПМЭФ.

«Одно другого не исключает. [Планы] контролировать весь донбасский регион и заключить сделку не противоречат друг другу», — указал глава государства.

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Также российский лидер заявлял, что ВС РФ контролируют более 2,4 тысячи квадратных километров в зоне СВО. Кроме того, за последний период численность ВСУ уменьшилась на 100 тысяч военнослужащих.

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Полина Никифорова
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