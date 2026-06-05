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5 июня, 14:04

Путин заявил о расширении Россией круга партнёров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В условиях сохраняющейся внешней напряжённости и общей непростой конъюнктуры Российская Федерация не только не сворачивает международное взаимодействие, а, наоборот, последовательно наращивает число своих зарубежных партнёров, продолжая укреплять национальный суверенитет. Об этом в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил президент страны Владимир Путин.

«В напряженных, непростых условиях Россия продолжает укреплять свой суверенитет, не замыкаясь, а напротив, расширяя круг партнеров», — заявил Путин.

Отдельно президент напомнил о ранее сформулированной задаче, которую он поставил перед правительством: начиная со следующего года необходимо в полной мере вернуться к устойчивым и прогнозируемым темпам роста отечественной экономики.

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Ранее Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил: страна всегда открыта для диалога с теми, кто готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Как подчеркнул президент, особая ценность данного форума заключается в том, что здесь можно без лишних ограничений поднимать темы, которые волнуют бизнес и страны.

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Вероника Бакумченко
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