Путин: Воровство российских резервов Западом подорвало позиции доллара и евро

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил, что санкции и заморозка российских резервов нанесли удар по мировым позициям доллара и евро. По его словам, это необратимый процесс.

«Санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России, необратимо повлияли на позиции мировых валют — доллара и евро. Это просто очевидный факт, нужно признать», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что теперь любая страна — и Россия, и другие — может в любой момент остаться без доступа к своим законным активам, если те размещены в долларах или евро.

Ранее Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил: страна всегда открыта для диалога с теми, кто готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. По словам главы государства, уникальность форума — в возможности свободно обсуждать вопросы, волнующие предпринимателей и государства.