ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 08:04

Ключевая ставка может опуститься до 14% в июне

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозирует смягчение денежно-кредитной политики. По мнению парламентария, на ближайшем заседании совета директоров Банк России опустит ключевую ставку до 14%.

Свою позицию депутат обосновал динамикой потребительских цен.

«Центральный Банк как главный фактор, который определяет уровень ключевой ставки, использует инфляцию», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».

Аксаков предположил, что регулятор может выбрать шаг снижения в 0,5 процентного пункта. Такой манёвр позволит рынку увидеть, что финансовые власти держат ситуацию под контролем, избегая при этом раскручивания инфляционной спирали.

Впрочем, депутат не исключил и более радикального развития событий. Учитывая текущее замедление роста цен, финансовый регулятор может решиться на уменьшение показателя сразу на 1 процентный пункт.

19 июня Центробанк озвучит новую ключевую ставку. К чему готовятся экономисты
19 июня Центробанк озвучит новую ключевую ставку. К чему готовятся экономисты

Напомним, что ЦБ придерживается тактики осторожного смягчения политики с прошлого года. В начале 2025-го показатель находился на отметке 21%, к концу периода упал до 16%, а в апреле составил 14,5%. Очередное судьбоносное заседание назначено на 19 июня.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Центробанк
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar