Ключевая ставка может опуститься до 14% в июне

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозирует смягчение денежно-кредитной политики. По мнению парламентария, на ближайшем заседании совета директоров Банк России опустит ключевую ставку до 14%.

Свою позицию депутат обосновал динамикой потребительских цен.

«Центральный Банк как главный фактор, который определяет уровень ключевой ставки, использует инфляцию», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».

Аксаков предположил, что регулятор может выбрать шаг снижения в 0,5 процентного пункта. Такой манёвр позволит рынку увидеть, что финансовые власти держат ситуацию под контролем, избегая при этом раскручивания инфляционной спирали.

Впрочем, депутат не исключил и более радикального развития событий. Учитывая текущее замедление роста цен, финансовый регулятор может решиться на уменьшение показателя сразу на 1 процентный пункт.

Напомним, что ЦБ придерживается тактики осторожного смягчения политики с прошлого года. В начале 2025-го показатель находился на отметке 21%, к концу периода упал до 16%, а в апреле составил 14,5%. Очередное судьбоносное заседание назначено на 19 июня.