19 июня Центробанк озвучит новую ключевую ставку. К чему готовятся экономисты Оглавление Почему Центробанк может снизить ключевую ставку На сколько Центробанк может снизить ключевую ставку На следующей неделе в пятницу, 19 июня, Центробанк озвучит решение по ключевой ставке. Оно будет зависеть от множества факторов, один из которых — инфляция. Какую ключевую ставку ждут экономисты и почему? 10 июня, 21:45 Экономисты рассказали, какую ключевую ставку ждут от Центробанка 19 июня. Обложка © Life.ru.

Почему Центробанк может снизить ключевую ставку

В рамках базового сценария на заседании Банка России 19 июня ожидается снижение ключевой ставки на 50 б.п. — до 14%. Пока инфляция складывается в рамках прогноза, а видимого проинфляционного эффекта из-за роста цен на нефть по-прежнему не проявилось. Сказывается влияние демпферного механизма. Инфляционные ожидания также стабильны и не вызывают риска ускорения инфляции. В то же время деловая активность и настроения бизнеса остаются подавленными.Так видит ситуацию на рынке глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

— Соответственно, мы полагаем, что причин для более жёсткой позиции Банка России и сохранения ставки на текущем уровне нет. Более того, не исключаем умеренного смягчения риторики регулятора, — добавила Наталия Пырьева.

На сколько Центробанк может снизить ключевую ставку

ЦБ в очередной раз понизит ключевую ставку на 50 б.п., до 14%. Траектория инфляции и крепкий рубль позволяют сделать осторожный шаг. Процесс нормализации ДКП тормозят по-прежнему повышенные инфляционные ожидания населения и темпы роста зарплат. Такое мнение высказал инвестиционный стратег «Гарда Капитала» Александр Бахтин.

— Кроме того, ЦБ наверняка учитывает перспективу среднесрочного ослабления рубля на сезонном, монетарном и бюджетном факторах. Это потенциальный проинфляционный фактор. Как, впрочем, и риск переноса в российскую экономику эффектов от глобального ценового шока из-за устойчивого удорожания топлива, продовольствия, удобрений и т. д. Поэтому из возможных альтернатив, которые будут лежать на столе у руководства ЦБ 19 июня, может быть меньший шаг снижения — 25 б.п., — добавил Александр Бахтин.

Монетарную паузу в июне он считает маловероятной. Скорее её можно предполагать в июле в случае сокращения ставки на 50 б.п. на ближайшем заседании. К концу года индикатор может опуститься к 13%.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров ждёт сохранения текущего тренда по снижению ключевой ставки — минус 0,5 п.п. и 14%. Он полагает, что дискуссия развернётся между снижением на 0,5 п.п., 0,25 п.п и сохранением ставки. Пока крепкий курс благотворно влияет на снижение верхнеуровневой инфляции. Базовая инфляция уже находится около 4%, реальные ставки сейчас подросли, и пространство для снижения ставки сохраняется.

По мнению Ильи Фёдорова, проинфляционные риски сейчас смещаются на осенний период. Поэтому Банку России надо настраивать жёсткость денежно-кредитной политики с прицелом на рост инфляции осенью и реализацию проинфляционных рисков. Вероятно, в июле ЦБ уменьшит шаг по снижению ставки до 0,25 п.п. К концу года ожидается ключевая ставка на уровне 13%.

— Если регулятор ускорит смягчение денежно-кредитной политики, это может стать фактором ослабления рубля и привести к более сбалансированному состоянию валютного рынка. В первой декаде июня рубль сохранил устойчивость, несмотря на увеличение объёмов покупки иностранной валюты со стороны Минфина. Это говорит о том, что действующие факторы поддержки российской валюты остаются сильнее дополнительного спроса на валюту со стороны государства. До начала второй половины июня ожидаем колебания курса доллара к рублю в пределах 71–75 рублей, отметила генеральный директор «Альфа-Форекса» Гузель Проценко.

Авторы Нина Важдаева