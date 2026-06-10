С 15 июня наступит переломный момент для доллара. Каким будет курс рубля на следующей неделе Оглавление Что изменится на валютном рынке на следующей неделе Прогноз курса рубля на неделю с 15 июня На следующей неделе экономисты ждут сразу несколько событий, которые заметно повлияют на курс рубля. Главное из них — заседание Центробанка по ключевой ставке, которое состоится 19 июня. Какими будут курсы доллара, евро и юаня на неделе с 15 июня? 9 июня, 21:20 Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Что изменится на валютном рынке на следующей неделе

Основным фактором, который уже начал влиять на рынок, стало увеличение объёмов покупки иностранной валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции заметно замедлили тренд на укрепление российской валюты, который наблюдался с начала лета. В результате рынок постепенно приходит к более сбалансированному состоянию после периода избыточного предложения иностранной валюты. Об этом рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Из ожидаемых событий наибольшее внимание инвесторов будет приковано к заседанию Банка России по ключевой ставке 19 июня. На рынке усиливаются ожидания более решительного смягчения денежно-кредитной политики. Если регулятор действительно пойдёт на более существенное снижение ставки, привлекательность рублёвых инструментов может несколько сократиться, что способно оказать умеренное давление на курс национальной валюты. Особенно заметным этот эффект может стать на фоне приближения нового налогового периода, — считает Александр Шнейдерман.

Дополнительное влияние на валютный рынок, по его словам, продолжит оказывать ситуация на сырьевых площадках. На текущей неделе ожидаются колебания стоимости нефти Brent в диапазоне 89–105 долларов за баррель. Столь высокие цены остаются благоприятным фактором для российского платежного баланса и в целом поддерживают рубль, хотя сейчас их позитивное влияние частично компенсируется действиями Минфина и ожиданиями снижения ставок.

— На следующей неделе рубль, вероятнее всего, сохранит относительную устойчивость, хотя волатильность на валютном рынке может несколько вырасти. Основными факторами для российской валюты останутся ситуация на сырьевых рынках, геополитический фон и ожидания перед заседанием Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 июня. Сейчас рынок уже начинает закладывать в котировки возможное дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, что традиционно оказывает умеренное давление на рубль, — рассказала заместитель председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Елена Марчук.

Поддержку рублю продолжают оказывать высокие мировые цены на нефть на фоне напряжённости на Ближнем Востоке. Дополнительным фактором остаётся относительно высокая ключевая ставка в России — 14,5%, которая сохраняет привлекательность рублёвых инструментов для инвесторов.

— Рубль входит в неделю с 9-го по 16 июня с позиции силы — доллар торгуется около 72–73 рублей, что является одним из наиболее крепких значений за последние два года. Однако именно эта неделя насыщена событиями, которые могут качнуть курс в обе стороны, — обратил внимание основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Наиболее важными событиями недели, по данным Елены Марчук, станут публикации данных по инфляции в России, комментарии представителей Банка России перед июньским заседанием регулятора, а также новости с мирового нефтяного рынка.

ЦБ снижает ставку восемь раз подряд — это беспрецедентный цикл смягчения. 14,5% сегодня против 21% год назад. 19 июня, по всей видимости, будет девятое снижение — до 14%. Каждый такой шаг методично подрывает привлекательность рублёвых инструментов. Пока нефть дорогая и налоговый период поддерживает продажи валюты — этого не видно. Но как только один из этих факторов уйдёт, давление на курс проявится быстро и резко. Такое мнение высказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— Отдельно обращаю внимание на Минфин. Покупки валюты по бюджетному правилу в июне выросли кратно. Это прямой сигнал: правительство считает текущий курс слишком крепким для бюджетных интересов. Когда государство системно скупает доллары — это не нейтральное действие, это политика управляемого ослабления с отложенным эффектом, — добавил Денис Астафьев.

Фёдор Сидоров отметил, что вторая половина июня — традиционный налоговый период, когда экспортёры продают валютную выручку для уплаты налогов в рублях. Это структурный фактор поддержки рубля, который работает каждый месяц в период с 20-х чисел. Именно он будет сдерживать ослабление даже в случае мягкого решения ЦБ — пик продаж валюты совпадёт по времени с заседанием регулятора.

Прогноз курса рубля на неделю с 15 июня

К середине июня рубль, вероятно, сохранит относительную устойчивость. До начала второй половины июня ожидаются колебания курса доллара в диапазоне 71–75 рублей, евро — 81,5–86,5 рубля, а юаня — 10,3–11,05 рубля. Такой прогноз сделал Александр Шнейдерман.

Факторы, способные привести к удорожанию доллара, включают снижение цен на нефть, сокращение профицита текущего счёта платёжного баланса, ускоренное снижение ключевой ставки ЦБ РФ. К ним относятся также рост оттока капитала и расхождение в темпах смягчения монетарной политики ФРС и Банка России. В такой ситуации может уменьшиться предложение валюты со стороны экспортеров и вырасти спрос на неё со стороны импортёров и инвесторов. На эти моменты обратил внимание директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка Дмитрий Голубков.

— Если не произойдёт новых внешних шоков, в течение следующей недели доллар, вероятнее всего, будет находиться в диапазоне 72–75 рублей, евро — 83–87 рублей, юань — 10,1–10,5 рубля. Базовым сценарием выглядит торговля вблизи отметок 73–74 рубля за доллар и 85–86 рублей за евро. Такой прогноз соответствует текущим ожиданиям большинства аналитиков, которые пока не видят предпосылок для резкого ослабления российской валюты, — считает Елена Марчук.

Денис Астафьев ожидает на следующей неделе сохранения коридора 73–76 рублей за доллар — налоговые продажи и дорогая нефть не дадут рублю упасть глубже. Но смотреть нужно не на неделю вперёд, а на август – сентябрь: к тому моменту ставка, вероятно, опустится до 12–13%, налоговый фактор уйдёт на паузу, а сезонный спрос на импорт вырастет. Консенсус аналитиков по итогам года — около 80–85 рублей за доллар — выглядит вполне реалистично.

Авторы Нина Важдаева