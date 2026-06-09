С 1 июля изменятся цены на аренду квартир. Сколько будет стоить съёмное жильё Оглавление Какие тренды наметились на рынке аренды недвижимости Как изменятся цены на аренду квартир с 1 июля С 1 июля на рынке аренды недвижимости ожидаются изменения. Какие тренды стали влиять на стоимость жилья в июне и как будут меняться цены в следующем месяце? 8 июня, 21:45 Эксперты рассказали, что будет с ценами на аренду квартир с 1 июля. Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Какие тренды наметились на рынке аренды недвижимости

В мае интерес арендаторов в целом по России вырос на 2% к апрелю. Обычно активность продолжает усиливаться в течение лета и достигает пика ближе к августу – началу сентября, перед учебным и деловым сезоном. Поэтому в июле базовым сценарием остаётся стабильная динамика ставок с точечными корректировками по отдельным объектам, районам и форматам жилья. Такое мнение высказала руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева.

При этом арендаторы сегодня смотрят не только на ставку, но и на общую ценность предложения: состояние ремонта, наличие мебели и техники, транспортную доступность, инфраструктуру района, качество дома и срок размещения объявления. Поэтому внутри одного сегмента квартиры могут заметно отличаться по цене в зависимости от характеристик конкретного объекта и сопоставимых предложений рядом.

— Ещё один заметный тренд — рост доли предложений от собственников. По данным витрины «Авито Недвижимости», в мае доля объявлений от собственников составила 54% от всего предложения долгосрочной аренды по РФ и 50% по Москве. Это расширяет выбор для арендаторов, в том числе с точки зрения оптимизации дополнительных расходов при переезде, — отметила Ольга Клещеева.

По данным «Авито Недвижимости», в мае 2026 года средняя ставка долгосрочной аренды квартир в России составила 30,8 тыс. рублей в месяц — на 3% ниже, чем годом ранее, однако немного выше, чем в апреле (+0,4%). В Москве средняя ставка долгосрочной аренды квартир по итогам мая составила 73,7 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 2% год к году. По форматам комнатности массовые сегменты оставались достаточно устойчивыми: студии сдавались в среднем за 59,5 тыс. рублей в месяц — практически на уровне мая прошлого года, однокомнатные квартиры — за 60,4 тыс. рублей (+2% год к году), двухкомнатные — за 82,9 тыс. рублей (+3%). В сегменте трёхкомнатных квартир средняя ставка составила 118,5 тыс. рублей, что на 7% ниже уровня мая 2025 года.

В мае на рынке долгосрочной аренды жилья городов-миллионников начался постепенный переход к летнему сезонному тренду — в этом году он стартовал позже из-за более длительного и активного, чем обычно, зимнего накопления предложений. Активность арендаторов постепенно увеличивается, а вместе с этим могут расти ставки в отдельных городах и форматах жилья. Так охарактеризовал обстановку на рынке руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Андрей Зайко.

— При этом в части городов отмечалось расширение экспозиции, которое сдержало рост ставок. Мы предполагаем, что в июне переход на летний тренд завершится, а в июле рынок будет активно развиваться к высокому сезону. Не видим предпосылок для резких изменений показателей рынка: всё будет происходить плавно, в рамках сезонных колебаний. Также мы предполагаем, что из-за более активного накопления предложений зимой и в первой половине весны динамика показателей рынка долгосрочной аренды жилья в летние месяцы и в высокий сезон (с конца июля по начало октября) будет менее выраженной по сравнению с прошлыми годами, — добавил Андрей Зайко.

Как изменятся цены на аренду квартир с 1 июля

Ольга Клещеева не ожидает значительного роста цен на аренду с 1 июля. Рынок долгосрочной аренды сохраняет признаки рынка арендатора: предложение уже продолжительное время поступательно растёт и выбор объектов становится шире. В мае количество объявлений в среднем по стране было на 27% выше, чем годом ранее. При этом шло небольшое снижение относительно апрельских показателей (-4%).

— На рынке аренды продолжается высокий сезон спроса, связанный с поиском квартир под аренду абитуриентам и студентам. С рынка быстро уходят самые доступные лоты в районах, которые находятся в удобной транспортной доступности от вузов. На рынке в экспозиции находится сейчас 5,9 тыс. однокомнатных лотов. За месяц количество квартир сократилось на 13,2% в результате активного спроса и вымывания. Средняя цена аренды составляет 72,4 тыс. рублей. Большая часть представлена лотами с ценами от 55 до 70 тыс. — 30%, на втором месте — от 40 до 55 тыс. (25%), на третьем — от 70 до 85 тыс. (18%). Доля квартир с арендной платой до 50 тыс. за месяц сократилась на 5%. Это говорит о том, что самые дешёвые и востребованные однокомнатные лоты быстро уходят с рынка, — рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

Наиболее устойчивый спрос сегодня наблюдается на компактные и функциональные форматы жилья. В первую очередь это студии и однокомнатные квартиры в современных жилых комплексах с хорошей транспортной доступностью, готовой отделкой и развитой внутренней инфраструктурой. Именно такие объекты обеспечивают наиболее высокий уровень ликвидности и позволяют собственникам быстрее находить арендаторов. Об этом рассказала директор по ценообразованию и продукту девелоперской компании «Север» Мария Долгих.

— Предпосылок для существенного снижения ставок с 1 июля мы не видим. В массовом сегменте возможна умеренная коррекция в пределах сезонных колебаний, однако в наиболее востребованных локациях и проектах с развитой инфраструктурой цены, вероятнее всего, останутся стабильными или продолжат плавный рост, — добавила Мария Долгих.

Авторы Нина Важдаева