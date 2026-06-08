Тревожный звонок. Каким арендаторам нельзя сдавать квартиру и как это понять Оглавление Как вычислить проблемного жильца Как избежать проблем при сдаче квартиры в аренду На рынке аренды растёт предложение. В таких условиях собственники стали лояльнее к квартиросъёмщикам, но желание привлечь жильцов может обернуться убытками. Как вычислить надёжного арендатора и избежать ошибок при заселении? 7 июня, 21:20 Чтобы избежать проблем с жильцами, достаточно задать несколько вопросов перед заселением. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Как вычислить проблемного жильца

При сдаче квартиры в аренду важно оценивать не только документы, но и поведение потенциального жильца. Эти признаки помогают лучше понять, насколько человек будет надёжным арендатором. Один из заметных факторов — внешний вид. Аккуратность и опрятность часто косвенно указывают на дисциплину и ответственное отношение к обязательствам, включая своевременную оплату аренды. На эти моменты обратил внимание основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

— Не менее важен стиль общения. Спокойные и уверенные ответы обычно говорят о прозрачных намерениях. Напротив, давление, спешка или уклонение от прямых вопросов могут скрывать важные детали о человеке или условиях проживания. Стоит обратить внимание на жалобы о финансовых трудностях. Иногда они могут использоваться как способ заранее подготовить почву для просьб о скидках или смягчении условий договора, — пояснил Виктор Зубик.

Важны и вопросы, которые задаёт сам арендатор. Интерес к правилам и ограничениям может показывать, насколько человек планирует их соблюдать. При этом полное отсутствие вопросов тоже может быть тревожным сигналом: оно иногда говорит о поверхностном или временном интересе к жилью.

— Ответы на ваши вопросы также дают полезную информацию. Слишком общие формулировки, отсутствие конкретики или нежелание рассказывать о себе, о работе могут указывать на потенциальные риски. Дополнительно можно проверять информацию через рекомендации и социальные сети, чтобы сопоставить слова человека с реальной картиной. Также достаточно действенный способ — попросить выписки из бюро кредитных историй, чтобы оценить финансовую нагрузку и кредитный рейтинг, — добавил Виктор Зубик.

При этом важно помнить: ни один из этих признаков не является решающим сам по себе. Оценивать нужно только совокупность факторов.

И конечно же, базовая защита собственника — это грамотный договор аренды и фиксация состояния квартиры при заселении. Такой подход помогает снизить риск конфликтов, просрочек и повреждения имущества в будущем.

— Недобросовестных жильцов можно вычислить ещё до подписания договора. Первый тревожный сигнал — готовность заехать без осмотра квартиры. Нормальные арендаторы всегда хотят лично увидеть состояние жилья, проверить сантехнику, розетки, запахи. Если человек соглашается на всё вслепую, возможно, ему просто не важно, в каком состоянии квартира, потому что он не планирует там жить долго и аккуратно. Также должны насторожить отказ от оформления письменного договора, отсутствие оригиналов паспорта или подтверждения дохода, а также путаные объяснения о причинах аренды и источниках средств, — рассказала директор портала «Всёостройке.рф» Светлана Опрышко.

Второй момент — излишняя настойчивость с предоплатой или, наоборот, попытки отсрочить внесение залога. В первом случае арендатор может пытаться усыпить вашу бдительность, во втором — очевидно, избегает финансовой ответственности за возможный ущерб.

— Чтобы обезопасить себя, важно всегда проверять оригиналы документов, составлять подробный письменный договор, описывать имущество и брать залог. Полезно застраховать квартиру и периодически наведываться с проверками, предусмотрев такую возможность в договоре. И не соглашаться на дистанционные предоплаты и устные договорённости. Честный арендатор сам заинтересован в прозрачности и документальном оформлении, — добавила Светлана Опрышко.

Как избежать проблем при сдаче квартиры в аренду

Есть определённый чек-лист для того, чтобы минимизировать риски и ещё до показа отсеять арендаторов, которые потенциально могут принести сложности арендодателю. Первый вопрос, который следует задать, — это состав проживающих. Стоит задуматься, если человек говорит, что будет жить один, но к нему будут приезжать в гости брат, сестра с семьёй или другие родственники. На этот момент обратила внимание директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Чтобы избежать нежелательных ситуаций, важно уточнить, что на объекте могут проживать только те лица, которые указаны в договоре, в то время как проживание других лиц должно быть дополнительно согласовано с арендодателем.

— Вторым важным вопросом является место работы арендатора, так как это позволяет оценить уровень его дохода и соотнести его с бюджетом объекта, а также понять, насколько стабильным является его финансовое положение, что особенно актуально для объектов бизнес-класса, — добавила Юлия Дымова.

Третий вопрос касается срока, на который арендатор планирует снять жильё, поскольку каждый арендатор оставляет определённые следы износа. Если он планирует проживание на длительный срок, это может быть приемлемо. Однако для защиты интересов арендодателя в договор следует включить условие о том, что в случае досрочного расторжения аренды гарантийный депозит не подлежит возврату.

Авторы Нина Важдаева