Новак: Россия входит в пятёрку стран с самыми дешёвыми нефтепродуктами

Россия находится в числе пяти государств с наиболее низкой стоимостью нефтепродуктов. Об этом вице-премьер Александр Новак рассказал в Блогерской студии VK Видео на ПМЭФ-2026, отвечая на вопросы Ксении Бородиной.

Чиновник раскрыл детали работы отечественной системы ценообразования. По его словам, выстроен специальный механизм, не позволяющий розничной стоимости расти быстрее инфляции.

При резких колебаниях конъюнктуры в действие вступает демпфер. «Это когда смягчается удар. Как амортизатор в велосипеде или в машине, чтобы машина ехала ровно, независимо от того, по кочкам едешь или нет», — пояснил зампред правительства.

Он также коснулся обстановки на глобальном рынке сырья. Конфликт в Ормузском проливе спровоцировал закрытие маршрута, из-за чего образовалась нехватка почти 17% мировых объёмов.

Несмотря на внешние потрясения, внутри страны подорожание топлива остаётся предсказуемым. Новак подчеркнул, что цены всё равно повышаются в пределах общего роста стоимости товаров и услуг, как и прочие товары.