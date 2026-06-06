Вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме назвал Великобританию «беспринципной». По его словам, авторы антироссийских санкций в условиях мирового дефицита нефти забывают о том, что Россия «плохая», и снова хотят покупать отечественное сырьё.

«Знаете, есть такая фраза «беспринципные люди». Когда у них всё хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо. Вот они нам сделали плохо, отказавшись от нашей нефти, от наших нефтепродуктов. Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия «плохая», — сказал Новак в интервью студии VK Видео.

Российское сырьё остаётся востребованным на мировых рынках, подчеркнул вице-премьер. После введения санкций со стороны недружественных стран Москва переориентировала торговые потоки в дружественные государства.

Ранее сообщалось, что поставки российской нефти в Индию в мае увеличились примерно на 70% по сравнению с февральским уровнем и достигли около 1,85 млн баррелей в сутки. Из-за сбоев поставок с Ближнего Востока российское сырьё приобрело критическое значение для главных азиатских импортёров. Речь идёт об Индии и Китае.