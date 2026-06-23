Новак: Все российские НПЗ работают с максимальной загрузкой

Все российские нефтеперерабатывающие заводы достигли максимальных производственных мощностей, а сроки проведения ремонтных работ были существенно сокращены. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Максимально по всем НПЗ увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жёстко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует эти сроки», — сказал Новак на совещании членов кабмина с президентом Владимиром Путиным.

Ранее ФАС инициировала проверку формировании цен на автозаправочных станциях сети «Трасса», направив официальный запрос владеющей ими компании «Евротранс». Регулятор потребовал от организации предоставить сведения о средневзвешенных розничных ценах на бензин и дизельное топливо, а также данные о фактических объёмах реализации нефтепродуктов через сеть АЗС. Срок исполнения запроса установлен до 26 июня текущего года.