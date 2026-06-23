«Чудо-таблетки» для бензобака: Россияне скупают сомнительные присадки, чтобы снизить расход топлива

Продажи автомобильных таблеток-присадок, обещающих заметную экономию горючего, взлетели в 2,5 раза буквально за одну неделю. Такие данные приводит телеграм-канал Baza.

Российские водители начали массово скупать эти средства в надежде хоть как-то облегчить нагрузку на кошелёк. Производители и продавцы не скупятся на громкие заявления. По их словам, одна небольшая таблетка способна улучшить сгорание топливной смеси и сделать работу двигателя стабильнее.

Если брать товар упаковками, цена одной штуки колеблется в районе 50–80 рублей, а хватить её должно примерно на 200 литров горючего. В рекламных буклетах порой встречаются и совсем смелые утверждения, будто обычный 92-й бензин после такой обработки приобретает свойства 95-го.

Однако автомобильное сообщество смотрит на подобные чудеса со скепсисом. Многие водители между собой называют эти присадки не иначе как плацебо для мотора. По их опыту, ни качество езды, ни реальный расход горючего ощутимо не меняются. Кроме того, нередки истории о неприятных последствиях.

Главная загадка для автовладельца заключается в том, как покупная таблетка поведёт себя в баке, где уже находится заводское топливо с собственным набором химических компонентов. Чаще всего на форумах жалуются на вышедшие из строя форсунки, ремонт которых обходится куда дороже сомнительной экономии.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области рассматривают возможность введения ограничений на продажу топлива на автозаправочных станциях. Мера направлена на борьбу со спекулятивным спросом. Губернатор региона Андрей Травников пояснил, что подобные решения уже приняты в некоторых соседних субъектах. По его словам, для предотвращения спекуляций региону также придётся пойти на такие меры.