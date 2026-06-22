Губернатор Авдеев призвал владимирцев не покупать слишком много бензина

Жителям Владимирской области рекомендовали по возможности ограничить поездки на личных автомобилях и не закупать бензин впрок. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев по итогам оперативного совещания в правительстве региона.

По его словам, в конце прошлой недели у ряда компаний возникли сложности с логистикой топлива, что на фоне повышенного спроса вызвало ажиотаж среди автомобилистов.

«Чем спокойнее будет реакция жителей на временные трудности, тем быстрее получится вернуть ситуацию в нормальное русло», — отметил глава региона.

Он уточнил, что даже на заправках, где поставки шли по плану, начали образовываться очереди и фиксировался рост цен из-за повышенного спроса. Власти региона совместно с Минэнерго, ФАС, поставщиками и соседними субъектами готовят меры для стабилизации ситуации.

До нормализации приоритет в поставках топлива будет отдан экстренным службам, общественному транспорту, коммунальным и сельскохозяйственным предприятиям.

Ранее Life.ru писал, что ФАС блокирует спекулятивные перепродажи бензина на маркетплейсах. В антимонопольном органе также напомнили, что текущий мониторинг рынка ведётся безостановочно.