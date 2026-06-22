ФАС блокирует спекулятивные перепродажи бензина на маркетплейсах

Федеральная антимонопольная служба России совместно с крупнейшими цифровыми платформами развернула работу по блокировке спекулятивных перепродаж автомобильного топлива. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В частности, «Авито» скрыл объявления о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. На цифровых платформах Ozon и Wildberries запрещена продажа топлива для автомобилей. Попытки создать карточки такого товара блокируются ещё на этапе модерации до их появления на электронной витрине маркетплейсов», — сказано в сообщении.

В антимонопольном органе также напомнили, что текущий мониторинг рынка ведётся безостановочно. Специалисты проверяют, насколько обоснованы составляющие конечной цены нефтепродуктов, включая затраты на транспортировку, хранение и сбыт.

При обнаружении нарушений служба незамедлительно реагирует. Кроме того, на оптовом звене уже прошли внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров: их деятельность изучали на предмет наличия признаков сговора во время биржевых торгов.

Ранее ФАС инициировала проверку формировании цен на автозаправочных станциях сети «Трасса», направив официальный запрос владеющей ими компании «Евротранс». Регулятор потребовал от организации предоставить сведения о средневзвешенных розничных ценах на бензин и дизельное топливо, а также данные о фактических объёмах реализации нефтепродуктов через сеть АЗС. Срок исполнения запроса установлен до 26 июня текущего года.