Бензин за сотню: ФАС взялась за цены на топливо на АЗС Тульской области

В Тульской области ситуацию с ценами на частных автозаправках взяли под контроль минэнергетики и управление ФАС. Об этом отчиталось региональное правительство.

На большинстве сетевых АЗС (их в регионе около 74%) топливо есть, запасы пополняются, а стоимость не менялась. Кратковременные перебои возможны из-за логистических перенастроек и высокого спроса.

«Большинство сетевых заправок топливо отпускают в штатном режиме. Средняя цена — порядка 72 рублей. Наблюдаются очереди. На частных АЗС стоимость топлива составляет порядка 100 рублей. Очередей нет. Некоторые заправки закрыты. Управление ФАС взяло на контроль ситуацию с ценами на топливо в Тульской области», — говорится на сайте правительства региона.

Социально значимые службы и предприятия жизнеобеспечения полностью обеспечены горючим. Поставки бензина продолжаются, а региональный минэнерго ведёт ежедневный мониторинг.

Ранее стало известно, что заправки «Роснефти» работают как обычно. Никаких ограничений на заправку машин нет. Компания гарантирует бесперебойные поставки топлива по всей стране. Приоритетными потребителями станут больницы, школы, промышленные предприятия и аграрный сектор.