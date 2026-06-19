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Регион
19 июня, 12:49

Сечин заявил об отсутствии ограничений на заправках «Роснефти»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey

Сеть автозаправочных станций «Роснефти» работает в обычном режиме, ограничений на заправку автомобилей нет. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.

По его словам, компания гарантирует стабильные поставки моторного топлива российским потребителям.

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Особое внимание будет уделено социально значимым объектам, бюджетным учреждениям, промышленным предприятиям и сельскохозяйственным компаниям.

«Все, что производим, практически все остается на территории РФ. В сложившихся обстоятельствах мы гарантируем обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельскохозяйственных компаний», — цитирует Сечина РИА Новости.

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До 31 июля в России действует запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей. Ограничения на вывоз дизельного топлива распространяются только на непроизводителей. На этом фоне нефтяные компании направляют основной объём произведённого топлива на внутренний рынок.

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Марина Фещенко
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