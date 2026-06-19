Сечин заявил об отсутствии ограничений на заправках «Роснефти»

Сеть автозаправочных станций «Роснефти» работает в обычном режиме, ограничений на заправку автомобилей нет. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.

По его словам, компания гарантирует стабильные поставки моторного топлива российским потребителям.

Особое внимание будет уделено социально значимым объектам, бюджетным учреждениям, промышленным предприятиям и сельскохозяйственным компаниям.

«Все, что производим, практически все остается на территории РФ. В сложившихся обстоятельствах мы гарантируем обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельскохозяйственных компаний», — цитирует Сечина РИА Новости.

До 31 июля в России действует запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей. Ограничения на вывоз дизельного топлива распространяются только на непроизводителей. На этом фоне нефтяные компании направляют основной объём произведённого топлива на внутренний рынок.