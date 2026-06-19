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Регион
19 июня, 07:27

ФАС потребовала от ещё одной сети АЗС объясниться за цены на бензин

Сеть АЗС «Трасса» попала под проверки ФАС из-за роста цен на бензин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Федеральная антимонопольная служба России направила запрос о формировании цен на топливо сети АЗС «Трасса». Компания «Евротранс», владеющая заправками, обязана предоставить сведения до 26 июня. Об этом рассказали в самом ведомстве.

Как уточняется, речь идёт о данных по средневзвешенным ценам на бензин и дизельное топливо, а также по объёмам их реализации на станциях сети. Также ФАС запросила сведения о рентабельности продаж и экономическое обоснование изменений стоимости топлива. В службе отметили, что проверка проводится на фоне сообщений о корректировке розничных цен на нефтепродукты. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства к компании могут быть применены меры реагирования.

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Накануне Федеральная антимонопольная служба уже запросила информацию о ценах на топливо у сети автозаправочных станций «Нефтьмагистраль». Запрос направили на фоне роста стоимости бензина. По приведённым данным, средняя цена АИ-92 увеличилась на 1,02% — до 65,41 рубля за литр. АИ-95 подорожал на 0,95%, до 71,11 рубля. Стоимость АИ-98 выросла на 0,38% и достигла 95,38 рубля за литр.

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Татьяна Миссуми
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