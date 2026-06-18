Бензин подорожал: ФАС потребовала от крупной сети АЗС объяснить цены на заправках
ФАС запросила данные о ценах на топливо у сети «Нефтьмагистраль»
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Федеральная антимонопольная служба запросила информацию о ценах на топливо у сети автозаправочных станций «Нефтьмагистраль». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Компания должна представить необходимые сведения до 26 июня.
В ФАС назвали «Нефтьмагистраль» крупнейшей независимой сетью АЗС в Московском регионе.
Запрос направили на фоне роста стоимости бензина. По приведённым данным, средняя цена АИ-92 увеличилась на 1,02% — до 65,41 рубля за литр.
АИ-95 подорожал на 0,95%, до 71,11 рубля. Стоимость АИ-98 выросла на 0,38% и достигла 95,38 рубля за литр.
Какие именно документы и пояснения должна предоставить сеть, в сообщении не уточняется.
После получения информации служба сможет оценить обоснованность действующих цен на заправках компании.
Ранее сообщалось, что к 2030 году в России планируют обновить требования к эксплуатации автомобилей старше 30 лет. Работу над новыми нормами ведут Росстандарт, МВД, Минпромторг и Минтранс.
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