Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 10:11

Бензин подорожал: ФАС потребовала от крупной сети АЗС объяснить цены на заправках

ФАС запросила данные о ценах на топливо у сети «Нефтьмагистраль»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Федеральная антимонопольная служба запросила информацию о ценах на топливо у сети автозаправочных станций «Нефтьмагистраль». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Компания должна представить необходимые сведения до 26 июня.

В ФАС назвали «Нефтьмагистраль» крупнейшей независимой сетью АЗС в Московском регионе.

Разница 750 рублей на 200 км: Названа скорость, при которой машина ест меньше всего бензина
Разница 750 рублей на 200 км: Названа скорость, при которой машина ест меньше всего бензина

Запрос направили на фоне роста стоимости бензина. По приведённым данным, средняя цена АИ-92 увеличилась на 1,02% — до 65,41 рубля за литр.

АИ-95 подорожал на 0,95%, до 71,11 рубля. Стоимость АИ-98 выросла на 0,38% и достигла 95,38 рубля за литр.

Какие именно документы и пояснения должна предоставить сеть, в сообщении не уточняется.

После получения информации служба сможет оценить обоснованность действующих цен на заправках компании.

Бензин «Евро-3» на АЗС России в 2026-м: что должны знать автомобилисты
Бензин «Евро-3» на АЗС России в 2026-м: что должны знать автомобилисты

Ранее сообщалось, что к 2030 году в России планируют обновить требования к эксплуатации автомобилей старше 30 лет. Работу над новыми нормами ведут Росстандарт, МВД, Минпромторг и Минтранс.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ФАС РФ
  • азс
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar