Бензин подорожал: ФАС потребовала от крупной сети АЗС объяснить цены на заправках

Федеральная антимонопольная служба запросила информацию о ценах на топливо у сети автозаправочных станций «Нефтьмагистраль». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Компания должна представить необходимые сведения до 26 июня.

В ФАС назвали «Нефтьмагистраль» крупнейшей независимой сетью АЗС в Московском регионе.

Запрос направили на фоне роста стоимости бензина. По приведённым данным, средняя цена АИ-92 увеличилась на 1,02% — до 65,41 рубля за литр.

АИ-95 подорожал на 0,95%, до 71,11 рубля. Стоимость АИ-98 выросла на 0,38% и достигла 95,38 рубля за литр.

Какие именно документы и пояснения должна предоставить сеть, в сообщении не уточняется.

После получения информации служба сможет оценить обоснованность действующих цен на заправках компании.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в России планируют обновить требования к эксплуатации автомобилей старше 30 лет. Работу над новыми нормами ведут Росстандарт, МВД, Минпромторг и Минтранс.