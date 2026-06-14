«Возрастные» машины и контроль сна: К 2030 году в России обновят нормы эксплуатации авто
В РФ ужесточат требования к автомобилям старше 30 лет
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К 2030 году в России ужесточат требования к автомобилям, чей возраст превышает 30 лет. Как сообщает ТАСС, подготовкой новых норм технической безопасности займутся сразу четыре ведомства.
В рабочую группу вошли представители Росстандарта, МВД, Минпромторга и Минтранса. Соответствующий приказ, уточняющий регламенты для «возрастных» машин, должен появиться к обозначенному сроку.
Помимо этого, в период с 2026 по 2030 год скорректируют требования к бортовому оборудованию. Изменения затронут системы мониторинга, круиз-контроль, электронных помощников водителя и механизмы очистки.
Особое внимание уделят условиям применения так называемых «алкозамков». Речь идёт об устройствах, блокирующих запуск двигателя при обнаружении паров этанола в выдохе человека за рулём.
Также будут прописаны стандарты работы систем, фиксирующих признаки засыпания и отвлечения внимания. Регламент появится и для оборудования, способного дистанционно отслеживать скоростной режим и манеру вождения.
Ранее группа депутатов от фракции «Новые люди» выступила с инициативой о проведении правового эксперимента. Парламентарии предложили рассмотреть возможность полного дистанционного технического осмотра транспортных средств.
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