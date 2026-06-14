ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 10:01

«Возрастные» машины и контроль сна: К 2030 году в России обновят нормы эксплуатации авто

В РФ ужесточат требования к автомобилям старше 30 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael715

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael715

К 2030 году в России ужесточат требования к автомобилям, чей возраст превышает 30 лет. Как сообщает ТАСС, подготовкой новых норм технической безопасности займутся сразу четыре ведомства.

В рабочую группу вошли представители Росстандарта, МВД, Минпромторга и Минтранса. Соответствующий приказ, уточняющий регламенты для «возрастных» машин, должен появиться к обозначенному сроку.

Помимо этого, в период с 2026 по 2030 год скорректируют требования к бортовому оборудованию. Изменения затронут системы мониторинга, круиз-контроль, электронных помощников водителя и механизмы очистки.

Особое внимание уделят условиям применения так называемых «алкозамков». Речь идёт об устройствах, блокирующих запуск двигателя при обнаружении паров этанола в выдохе человека за рулём.

Также будут прописаны стандарты работы систем, фиксирующих признаки засыпания и отвлечения внимания. Регламент появится и для оборудования, способного дистанционно отслеживать скоростной режим и манеру вождения.

Водителям объяснили, как летом спасти кондиционер от загрязнения и поломок
Водителям объяснили, как летом спасти кондиционер от загрязнения и поломок

Ранее группа депутатов от фракции «Новые люди» выступила с инициативой о проведении правового эксперимента. Парламентарии предложили рассмотреть возможность полного дистанционного технического осмотра транспортных средств.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Росстандарт
  • МВД РФ
  • Минпромторг РФ
  • Минтранс РФ
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar