Водителям объяснили, как летом спасти кондиционер от загрязнения и поломок

Весной система охлаждения автомобиля часто простаивает, а летом из-за отсутствия техобслуживания мелкие неисправности могут перерасти в серьёзные поломки, предупредил автоэксперт Роман Колесниченко. Он призвал водителей обращать внимание на утечку фреона, повреждение радиатора, выход из строя компрессора и вентиляторов.

Для дозаправки хладагентом важно обращаться только в сертифицированные центры, а радиаторы кондиционера, которые принимают на себя камни и грязь, лучше защитить мягкой металлической сеткой и не чистить самостоятельно, чтобы не повредить ячейки, отметил специалист. Он добавил, что о повреждении салонного фильтра сигнализирует снижение потока воздуха и неприятный запах. Его нужно менять раз-два в год.

«По нашему опыту, эффективнее всего очищает воздух угольный фильтр, поглощающий не только пыль, но и неприятные запахи, выхлопные газы, копоть и другие вредные микрочастицы», — заключил собеседник «Газеты.ru».

Ранее в России предложили провести эксперимент с онлайн-техосмотром автомобилей. По мнению парламентариев, техосмотр автомобилей может стать проще и удобнее благодаря внедрению дистанционного формата.