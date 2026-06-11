Спасите машину за 15 минут: Депутаты придумали новые правила для эвакуаторов

У автомобилистов должно появиться законное право остановить принудительную эвакуацию своего транспортного средства в течение 15 минут — этого времени хватит, чтобы сходить за документами или извлечь их из салона, даже когда машина уже стоит на платформе эвакуатора. Такое заявление в беседе с ТАСС в кулуарах завершившегося Петербургского международного экономического форума сделал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, текущее законодательство разрешает водителю прекратить эвакуацию при условии предъявления регистрационных документов на авто. Но если они оказались не в кармане, а в заблокированной машине, транспортное средство всё равно увозят на спецстоянку. Нилов обратил внимание, что на деле автовладельцам зачастую даже не дают шанса забрать бумаги из закрытого салона уже зафиксированного на эвакуаторе автомобиля.

Авторы законопроекта предлагают внести уточнения в действующие нормы: как только водитель сообщит, что документы находятся внутри машины, должностные лица обязаны незамедлительно обеспечить ему доступ в салон. Если же человек подтвердит своё право управлять этим транспортным средством, всю процедуру эвакуации обязаны поставить на паузу — ровно на 15 минут, за которые водитель должен успеть принести и продемонстрировать нужные бумаги.

Нилов добавил, что законодательство также допускает предъявление электронных копий документов. Он подчеркнул: если водитель находится на месте, не нужно трогать его машину — достаточно выписать штраф за неверную парковку, а автомобиль оставить в покое. Только такой подход, убеждён парламентарий, наведёт порядок на улицах.

Ранее стало известно, что у Экомилиции Ленинградской области появился самый грузоподъёмный эвакуатор в России, работающий с техникой до 60 тонн. Председатель местного Комитета гоэконадзора Рамила Агаева пояснила, что новая машина расширит возможности контроля за перевозчиками строительных отходов и изъятия тяжёлой техники у нарушителей. Глава Эконадзора добавил, что изъятые машины отправляются на собственную спецстоянку в Гатчинском округе, что позволяет экономить бюджетные средства. По его словам, главный эффект — нарушители несут убытки от простоя техники, и их незаконная деятельность теряет прибыльность.