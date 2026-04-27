В России появился эвакуатор для борьбы с техникой эко-нарушителей

У Экомилиции Ленинградской области теперь есть самый грузоподъёмный эвакуатор в России. Новая машина способна работать с техникой массой до 60 тонн. Теперь нарушители природоохранного законодательства будут спать ещё беспокойнее.

«Этот эвакуатор значительно расширяет наши возможности контроля и реагирования в вопросах надзора за перевозчиками строительных отходов, а также пресечения нарушений... Мы изымаем тяжёлую технику, такую как экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, которую нарушители природоохранного законодательства используют в качестве орудия совершения эко-преступления», — заявила Рамила Агаева, председатель местного Комитета гоэконадзора.

Вся изъятая техника отправляется на спецстоянку Экомилиции в Гатчинском муниципальном округе. Наличие собственной стоянки даёт возможность экономить бюджетные средства и эвакуировать столько техники, сколько требуется.

«Главное, изъятие техники способствует прекращению противоправной деятельности, нарушители несут убытки при простое техники на стоянке, их незаконная деятельность становится уже не такой прибыльной», — добавил глава Эконадзора

Ранее сообщалось, что попытка выбросить строительный мусор в обычный дворовый контейнер может обернуться штрафом до трёх тысяч рублей и необходимостью заказывать отдельную машину для вывоза мешков со штукатуркой. Некоторые отходы после ремонта вообще запрещено складывать в баки для обычных твёрдых коммунальных отходов.