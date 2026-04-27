Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 16:42

В России появился эвакуатор для борьбы с техникой эко-нарушителей

Эвакуатор Экомилиции в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / Эконадзор Ленобласти

У Экомилиции Ленинградской области теперь есть самый грузоподъёмный эвакуатор в России. Новая машина способна работать с техникой массой до 60 тонн. Теперь нарушители природоохранного законодательства будут спать ещё беспокойнее.

В России появился самый мощный эвакуатор для борьбы с эко-нарушителями. Фото © Telegram / Эконадзор Ленобласти

«Этот эвакуатор значительно расширяет наши возможности контроля и реагирования в вопросах надзора за перевозчиками строительных отходов, а также пресечения нарушений... Мы изымаем тяжёлую технику, такую как экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, которую нарушители природоохранного законодательства используют в качестве орудия совершения эко-преступления», — заявила Рамила Агаева, председатель местного Комитета гоэконадзора.

Вся изъятая техника отправляется на спецстоянку Экомилиции в Гатчинском муниципальном округе. Наличие собственной стоянки даёт возможность экономить бюджетные средства и эвакуировать столько техники, сколько требуется.

«Главное, изъятие техники способствует прекращению противоправной деятельности, нарушители несут убытки при простое техники на стоянке, их незаконная деятельность становится уже не такой прибыльной», — добавил глава Эконадзора

Ранее сообщалось, что попытка выбросить строительный мусор в обычный дворовый контейнер может обернуться штрафом до трёх тысяч рублей и необходимостью заказывать отдельную машину для вывоза мешков со штукатуркой. Некоторые отходы после ремонта вообще запрещено складывать в баки для обычных твёрдых коммунальных отходов.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Общество
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar