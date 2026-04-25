Штраф до 5 тысяч: Какой мусор после ремонта нельзя выбрасывать в обычные контейнеры

Попытка выбросить строительный мусор в обычный дворовой контейнер может обернуться штрафом до трёх тысяч рублей и необходимостью оплачивать отдельную машину для вывоза мешков со штукатуркой, предупредил юрист Степан Углов. По его словам, некоторые отходы после ремонта вообще запрещено складировать в баки для твёрдых коммунальных отходов.

Ключевой критерий — характер и размер мусора. В обычные контейнеры нельзя выбрасывать отходы от капитального ремонта, реконструкции или сноса: бетонные и кирпичные обломки, демонтированную сантехнику, двери, окна, рамы, керамическую плитку, мешки с цементом и прочие крупные элементы конструкций, поскольку такие отходы по закону не относятся к ТКО. Однако мусор от небольшого текущего ремонта в ряде случаев можно относить к ТКО.

Выброс строительного мусора в обычный контейнер или просто на придомовую территорию расценивается как нарушение экологических требований. Штраф для граждан составляет от двух до трёх тысяч рублей, а за повторное нарушение может вырасти до пяти тысяч. Фиксировать такие случаи вправе экологический надзор и органы местного самоуправления, именно они составляют протоколы, резюмировал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».