В России общая собираемость платежей за вывоз ТКО превышает 94%

По итогам первого полугодия 2025 года уровень платежей граждан за услуги региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) достиг 94,1%, что на 1,1% превышает показатель за аналогичный период минувшего года. Наиболее высокий уровень продемонстрировал Северо-Западный федеральный округ — 98,3%, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО.

Высокие результаты показали также Центральный (94,8%), Уральский (94,6%), Приволжский (94,3%) и Сибирский (93,2%) федеральные округа. На Дальнем Востоке платежи составили 91,2%, в Южном ФО — 90,8%, на Северо-Кавказе — 84,1%, а в новых субъектах РФ — 86,8%. В общей сложности 89 из 264 зон деятельности регоператоров по всей стране смогли превысить средний показатель собираемости по России.

В некоторых регионах страны этот показатель даже превысил 100% от начисленных сумм. Среди них — Ненецкий автономный округ, республики Бурятия и Коми, а также Иркутская, Саратовская и Калининградская области. Такой результат свидетельствует о высокой эффективности работы операторов этих регионов с дебиторской задолженностью.

«Высокая собираемость платежей за вывоз ТКО показывает, что региональные операторы работают эффективно и обеспечивают стабильное финансирование отрасли. Это важно для развития экономики замкнутого цикла, когда отходы перерабатываются в новые материалы, а ресурсы используются повторно», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.