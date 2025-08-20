Мессенджер MAX
20 августа, 11:16

В России общая собираемость платежей за вывоз ТКО превышает 94%

Обложка © Шедеврум / Life.ru

По итогам первого полугодия 2025 года уровень платежей граждан за услуги региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) достиг 94,1%, что на 1,1% превышает показатель за аналогичный период минувшего года. Наиболее высокий уровень продемонстрировал Северо-Западный федеральный округ — 98,3%, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО.

Высокие результаты показали также Центральный (94,8%), Уральский (94,6%), Приволжский (94,3%) и Сибирский (93,2%) федеральные округа. На Дальнем Востоке платежи составили 91,2%, в Южном ФО — 90,8%, на Северо-Кавказе — 84,1%, а в новых субъектах РФ — 86,8%. В общей сложности 89 из 264 зон деятельности регоператоров по всей стране смогли превысить средний показатель собираемости по России.

В некоторых регионах страны этот показатель даже превысил 100% от начисленных сумм. Среди них — Ненецкий автономный округ, республики Бурятия и Коми, а также Иркутская, Саратовская и Калининградская области. Такой результат свидетельствует о высокой эффективности работы операторов этих регионов с дебиторской задолженностью.

«Высокая собираемость платежей за вывоз ТКО показывает, что региональные операторы работают эффективно и обеспечивают стабильное финансирование отрасли. Это важно для развития экономики замкнутого цикла, когда отходы перерабатываются в новые материалы, а ресурсы используются повторно», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Ранее россиянам рассказали о строительстве дорог из вторсырья. По данным РЭО, в 2024 году в РФ построили около 9000 км дорог с использованием вторсырья. В качестве вторичного сырья сегодня используют асфальтобетонный гранулят, металлургические шлаки, золошлаковые смеси, резиновую крошку, а также вторичные щебёночно-песчано-гравийные, щебёночно-песчаные и гравийно-песчаные смеси, щебень и вторичные грунты.

