13 августа, 15:12

В России установили более 235 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Более половины жителей России участвуют в процессе раздельного сбора мусора. Для этого в 148 городах с населением свыше 100 тысяч человек установлены специальные контейнеры, число которых по стране уже превышает 235 тысяч единиц. Об этом рассказал замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

«Работа проводится в рамках формирования экономики замкнутого цикла в России, принципами которой являются максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот и осознанное потребление», — отметил чиновник.

По данным Российского экологического оператора, в регионах страны применяются разные модели сбора отходов: в 47 субъектах действует двухконтейнерная (дуальная) система, в 17 — пофракционная модель, а в 11 регионах оба подхода сочетаются. В 72 субъектах сбор и транспортировка раздельно собранных отходов до перерабатывающих предприятий осуществляются региональными операторами.

В некоторых регионах к этим работам привлекаются дополнительные компании по заготовке. Создание новых перерабатывающих мощностей, закупка техники и контейнеров требуют значительных временных и финансовых затрат. Тем не менее во многих регионах уже сейчас возможно внедрение раздельного сбора с использованием альтернативных методов, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО.

Ранее россиянам рассказали о строительстве дорог из вторсырья. По данным РЭО, в 2024 году в РФ построили около 9000 км дорог с использованием вторсырья. В качестве вторичного сырья сегодня используют асфальтобетонный гранулят, металлургические шлаки, золошлаковые смеси, резиновую крошку, а также вторичные щебёночно-песчано-гравийные, щебёночно-песчаные и гравийно-песчаные смеси, щебень и вторичные грунты.

Борис Эльфанд
