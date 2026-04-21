МЧС предупредило дачников о штрафах за нарушение противопожарного режима

В Подмосковье действует особый противопожарный режим: в лесах и на дачных участках введены жёсткие ограничения, а штрафы за нарушения заметно выросли, рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области. Теперь любой огонь находится под особым подозрением, уточнили в ведомстве.

Дачникам нельзя жечь костры и разводить открытое пламя ни в лесу, ни на собственном участке. Сжигать сухую траву, листву и мусор разрешается исключительно на специально оборудованных площадках, но на деле этого лучше избегать вовсе. Даже мангал, бочка для сжигания или обычный костёр на даче теперь могут обернуться серьёзным штрафом, если рядом окажется сухая трава, поблизости не будет бочки с водой или хозяин отлучится хотя бы на пять минут, оставив огонь без присмотра.

Отдельно россиянам запретили сжигать пластик, резину, строительный мусор, химические вещества и глянцевые журналы, дым от такого костра токсичен, а риск возгорания только возрастает. Для рядовых граждан штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам придётся заплатить от 30 до 60 тысяч, индивидуальным предпринимателям — от 60 до 80 тысяч, а юридическим лицам — от 400 до 800 тысяч рублей.

К слову, жарка шашлыков на балконе может обернуться для россиян крупными штрафами. Разведение огня на балконе, в том числе тихий ужин с мангалом, является правонарушением по статье 20.4 КоАП РФ и грозит штрафом до 15 тысяч рублей. Если же мероприятие нанесёт ущерб имуществу дома или соседей, штраф может достичь 50 тысяч рублей.