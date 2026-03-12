Россиян предупредили о штрафах до 15 тысяч рублей за выброс мусора в урну у подъезда

Жителей многоквартирных домов предупредили о штрафах за выбрасывание бытовых отходов в уличные урны, предназначенные для мелкого мусора. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, такие действия могут квалифицироваться как нарушение санитарных требований.

Юристы напомнили, что урны возле подъездов и магазинов предназначены только для окурков, фантиков и стаканчиков, а не для пакетов с домашним мусором. За обычный мусор предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей .

Но если выяснится, что выброшенные отходы представляют пожарную опасность (например, бумага, пластик, картон или строительный мусор), то штраф будет значительно выше. В этом случае нарушителю грозит от 5 до 15 тысяч рублей. Важно помнить, что для того, чтобы привлечь кого-то к ответственности, нужны доказательства – например, видеозапись с камер.

Особенно остро проблема стоит перед владельцами магазинов и кофеен: прохожие регулярно набивают их урны бытовыми отходами, а уборка территории ложится на бизнес. Юрлицам в таких случаях грозят штрафы до сотен тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о штрафах за хранение колясок и велосипедов в подъезде. Это является загромождением мест общего пользования и может стоить человеку многих тысяч рублей.