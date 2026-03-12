Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 15:02

Россиян предупредили о штрафах до 15 тысяч рублей за выброс мусора в урну у подъезда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Margy Crane

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Margy Crane

Жителей многоквартирных домов предупредили о штрафах за выбрасывание бытовых отходов в уличные урны, предназначенные для мелкого мусора. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, такие действия могут квалифицироваться как нарушение санитарных требований.

Юристы напомнили, что урны возле подъездов и магазинов предназначены только для окурков, фантиков и стаканчиков, а не для пакетов с домашним мусором. За обычный мусор предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей .

Но если выяснится, что выброшенные отходы представляют пожарную опасность (например, бумага, пластик, картон или строительный мусор), то штраф будет значительно выше. В этом случае нарушителю грозит от 5 до 15 тысяч рублей. Важно помнить, что для того, чтобы привлечь кого-то к ответственности, нужны доказательства – например, видеозапись с камер.

Особенно остро проблема стоит перед владельцами магазинов и кофеен: прохожие регулярно набивают их урны бытовыми отходами, а уборка территории ложится на бизнес. Юрлицам в таких случаях грозят штрафы до сотен тысяч рублей.

За эту «любимую» вредную привычку миллионов соседей можно схлопотать штраф в 15 тысяч
За эту «любимую» вредную привычку миллионов соседей можно схлопотать штраф в 15 тысяч

Ранее россиян предупредили о штрафах за хранение колясок и велосипедов в подъезде. Это является загромождением мест общего пользования и может стоить человеку многих тысяч рублей.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar