Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 08:00

За эту «любимую» вредную привычку миллионов соседей можно схлопотать штраф в 15 тысяч

Юрист Моисеев предупредил о штрафе в 15 тысяч за мусор, оставленный у двери

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kristi Blokhin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kristi Blokhin

Россияне, имеющие привычку оставлять пакет с мусором у собственной двери, рискуют получить крупный штраф. По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Моисеев пояснил, что лестничная клетка, подъезды, как и придомовая территория, являются общим имуществом.

«Существует возможность привлечения к ответственности по статье 6.4 КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений — штраф составляет от 500 до 1000 рублей», — предупредил эксперт в беседе с РИА «Новости».

И это не предел. По словам Моисеева, если мусор пожароопасен, то сумма штрафа вырастет до диапазона от пяти до 15 тысяч рублей.

«Лица не видно — штраф отменят?» Юрист объяснил, когда можно оспорить наказание с камеры
«Лица не видно — штраф отменят?» Юрист объяснил, когда можно оспорить наказание с камеры

Ранее россиян предупредили о штрафах за хранение колясок и велосипедов в подъезде. Это является загромождением мест общего пользования и может стоить человеку многих тысяч рублей.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar