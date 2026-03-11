За эту «любимую» вредную привычку миллионов соседей можно схлопотать штраф в 15 тысяч

Россияне, имеющие привычку оставлять пакет с мусором у собственной двери, рискуют получить крупный штраф. По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Моисеев пояснил, что лестничная клетка, подъезды, как и придомовая территория, являются общим имуществом.

«Существует возможность привлечения к ответственности по статье 6.4 КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений — штраф составляет от 500 до 1000 рублей», — предупредил эксперт в беседе с РИА «Новости».

И это не предел. По словам Моисеева, если мусор пожароопасен, то сумма штрафа вырастет до диапазона от пяти до 15 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о штрафах за хранение колясок и велосипедов в подъезде. Это является загромождением мест общего пользования и может стоить человеку многих тысяч рублей.