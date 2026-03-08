Россиян предупредили о штрафах за хранение колясок и велосипедов в подъезде

Жильцы многоквартирных домов могут быть привлечены к административной ответственности за загромождение мест общего пользования. Как сообщил РИА «Новости» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Андрей Моисеев, речь идёт о штрафах до 15 тысяч рублей за хранение в подъезде колясок, велосипедов и других предметов, если они создают помехи или угрозу для соседей.

«Захламление подъездов зависит от объективной стороны деяния. Так, согласно статье 20.4 КоАП, ответственность может быть от 5000 до 15000 рублей. Но это именно в случае пожароопасности мусора, или если вещи — коляски, велосипеды — мешают проходам и создают угрозу», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что запреты на загромождение лестничных площадок закреплены в давно принятых, но сохраняющих силу нормативных актах Госстроя. В частности, одно из постановлений прямо запрещает размещение на лестничных клетках бытового оборудования и инвентаря.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что ртутные градусники, энергосберегающие лампы, батарейки, электронику, автошины и строительный мусор запрещено выбрасывать в обычные контейнеры во дворе. По его словам, нарушителям грозит административная ответственность. Граждан штрафуют от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Юрлиц наказывают серьёзнее, так как для них предусмотрены санкции от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или временная приостановка работы на срок до 90 суток.