Госдума приняла закон, позволяющий управлять вездеходами с правами категории В

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, позволяющий автомобилистам с категориями «B», «C» и «D» управлять мощными внедорожниками категории «AII». Ранее для этого требовалось отдельное удостоверение тракториста-машиниста.

Согласно действующим правилам, владельцы стандартных прав могли садиться за руль только лёгких внедорожников категории «AI». Новый документ снимает это ограничение для самоходных машин массой до 3500 килограммов, рассчитанных не более чем на восемь пассажирских мест (не считая водителя).

Парламентарии ввели и возрастной ценз. Чтобы управлять тяжёлым внедорожником, водителям с категориями «B» и «C» необходимо достичь 19 лет. Также обязательным условием является наличие стажа управления транспортным средством соответствующей категории не менее 12 месяцев.

Ожидается, что после подписания президентом нововведения вступят в законную силу. Кабмину предстоит разработать подзаконные акты, регламентирующие практическую сторону новшества. Специалисты полагают, что изменения затронут широкий круг автомобилистов, особенно жителей сельской местности и любителей активного отдыха.

Ранее сообщалось, что к июлю 2026 года планируют принять поправки в правила дорожного движения для пользователей электросамокатов, моноколёс и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). По новым правилам, передвигаться следует преимущественно по велодорожкам. При их отсутствии нужно держаться правой стороны дороги и ехать в общем потоке машин.