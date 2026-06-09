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Регион
9 июня, 09:57

Автомобилистам объяснили, почему теперь можно ездить без аптечки в бардачке

Обложка © РИА Новости / Денис Абрамов

Обложка © РИА Новости / Денис Абрамов

Российским водителям больше не нужно держать медицинскую аптечку в бардачке. Об этом «Газете.ru» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.

Изменения вступили в силу ещё в сентябре 2023 года. Тогда скорректировали приложение к правилам дорожного движения, которое содержит перечень неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию транспорта.

«И там был исключён пункт о том, что водитель обязан при себе иметь (то есть в автомобиле) аптечку», — пояснил адвокат.

По словам юриста, сейчас отечественное законодательство не предусматривает никакого штрафа за отсутствие аптечки в салоне. Просроченный срок годности этого изделия тоже не грозит автовладельцу административной ответственностью.

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А ранее Life.ru писал, что в России могут перестать штрафовать за забытые права. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что если наличие документов можно подтвердить по электронным базам, наказывать водителя не нужно.

Главные события автопрома и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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