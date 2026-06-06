«Лёд» под колёсами: Водителей предупредили об опасности авто на зимних шинах летом

Своевременная смена автомобильной резины — это вопрос жизни и смерти. Экономия на летних шинах может обернуться колоссальными рисками на дороге, предупредил автоэксперт Егор Васильев. По его словам, теоретически шипы действительно улучшают сцепление с асфальтом, но главная ловушка кроется не в них, а в самом составе зимних покрышек, сделанных из мягкого материала, который эффективно работает только при низких температурах.

Когда столбик термометра поднимается выше 5 градусов, физика материалов меняется кардинально. В результате летом мягкая зимняя резина на асфальте ведёт себя так, будто под колёсами лёд: сцепление теряется, автомобиль перестаёт слушаться руля, а тормозной путь увеличивается на десятки метров.

«Если все остальные едут на летних шинах, то на их фоне автомобиль на зимних шинах оказывается практически стоячим препятствием», — подчеркнул специалист в беседе с «Радио 1».

Кстати, после определённого срока эксплуатации автомобиля водителям стоит задуматься о перезарядке пиропатронов подушек безопасности. Срок годности у взрывчатого вещества внутри не бесконечен, предупредил автоэксперт.