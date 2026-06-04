Автомобили по льготной цене и в рассрочку: новую программу для многодетных анонсировали в Госдуме

В России инициирована разработка новой льготной схемы приобретения легковых автомобилей, адресованной многодетным семьям. Такую информацию озвучила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, выступая на сессии «Большая семья — большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам депутата, скорректированная методика вычисления утильсбора ударила по многодетным, так как они преимущественно пользуются крупногабаритными транспортными средствами.

Кузнецова пояснила, что из-за подорожания машин её команда оперативно направила обращение в Минпромторг с просьбой сформировать для многодетных семей такую программу, которая давала бы возможность приобретать транспорт в рассрочку на льготных основаниях. Там им ответили, что подобная программа уже прорабатывается.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что повышение утильсбора нужно для защиты отечественных производителей. Глава государства подчеркнул, что эта мера не направлена против поставок из стран ЕАЭС, включая Белоруссию. Путин отметил, что главная задача — не допустить на российский рынок продукцию из третьих государств, поступающую через дружественные страны без должного контроля. По его словам, условия доступа определяет глубина локальной переработки товара в каждой из стран союза.