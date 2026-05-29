Путин объяснил повышение утильсбора защитой производителей РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что повышение утильсбора связано с защитой отечественных производителей. Об этом глава государства сказал журналистам в Астане.

«Наши действия связаны с защитой нашего отечественного товаропроизводителя, но мы никогда не против и никогда не ограничивали и не ограничиваем поставки на наш рынок товаров», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что такие меры не направлены против поставок из стран ЕАЭС. Отдельно он упомянул Белоруссию как союзное государство.

Все принимаемые меры, по его словам, нужны для соблюдения «чистоты процесса». Главная задача — не допустить, чтобы через площадки дружественных стран на территорию РФ без должного контроля заходила машиностроительная продукция из третьих государств.

Путин пояснил, что нельзя мириться с ситуацией, когда товар попадает к покупателю сразу после крупноблочной сборки. Он назвал это сложной и кропотливой работой профильных ведомств.

Чиновники высчитывают, какой процент в изделии является локальным для Казахстана, Киргизии, Белоруссии или Армении. Именно глубина местной переработки и определяет дальнейшие условия доступа.