29 мая, 11:47

Песков ответил на критику Лукашенко по утильсбору в ЕАЭС

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что критика утильсбора со стороны Александра Лукашенко станет предметом дальнейшей работы. По словам представителя Кремля, позицию белорусского лидера в Москве уважают, даже если с ней не согласны.

«Это позиция Александра Григорьевича [Лукашенко], её тоже все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес. И это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне», — сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии на саммите ЕАЭС в Астане высказался о ставках утилизационных сборов в странах союза. По его словам, они «скоро превысят стоимость самих машин». Лукашенко напомнил, что при создании объединения речь шла о совместном привлечении инвестиций в развитие компонентной базы.

Напомним, с 1 апреля вступили в силу правила, отменившие льготы при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС, что приравняло физических лиц к юридическим. Ранее, с 1 декабря 2025 года, отменили льготы для машин мощнее 160 л.с., а с 1 января 2026 года прошла индексация ставок на 10–20%. В итоге для популярных иномарок сбор вырос в разы.

Полина Никифорова
