В России предложили провести эксперимент с онлайн-техосмотром автомобилей

Депутаты от «Новых людей» Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступили с предложением провести эксперимент по полному дистанционному техосмотру автомобилей. По информации РИА «Новости», в документе говорится о целесообразности рассмотрения такой возможности.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность проведения правового эксперимента по внедрению полного дистанционного технического осмотра транспортных средств», — указано в документе.

По мнению парламентариев, техосмотр автомобилей может стать проще и удобнее благодаря внедрению дистанционного формата. Проводить его будет аккредитованный оператор техосмотра в паре с техническим экспертом, используя современные технологии, такие как видеосвязь. Бумажная волокита уйдет в прошлое: вся информация будет фиксироваться в цифровом виде, а диагностическая карта будет подписана электронной подписью.

Проверка будет проходить по чёткому алгоритму, охватывая все ключевые элементы автомобиля: от идентификационных данных и VIN-номера до состояния шин, стекол и световых приборов.

Предлагается начать с транспортных средств, представляющих меньший риск. Для автобусов, такси, автомобилей, перевозящих детей или опасные грузы, сохранятся привычные правила или будут разработаны дополнительные меры после оценки результатов эксперимента.

Авторы законопроекта подчеркивают, что новая система позволит гражданам и малому бизнесу проходить техосмотр быстрее и проще, снизит нагрузку на существующие пункты и сделает процедуру более современной, при этом гарантируя безопасность на дорогах.

Ранее МВД доработало проект новых правил техосмотра с усилением контроля. В новой версии документа, первая редакция которого была представлена в начале февраля, прописан жёсткий механизм борьбы с мошенничеством: если у оператора ТО выявлено два нарушения по оформлению фиктивных диагностических карт в течение года, МВД сможет приостанавливать доступ компании к системе ЕАИСТО, не дожидаясь действий Российского союза автостраховщиков.