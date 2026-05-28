ГИБДД возвращается на техосмотр: Первыми под контроль попадут бензовозы и газовозы

Российское правительство дало зелёный свет стратегическому плану реформирования безопасности на дорогах, рассчитанному на десятилетие вплоть до 2036 года, а также приняло решение о возврате Госавтоинспекции в процедуру техосмотра транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных категорий грузов. Об этом свидетельствует документ, с содержанием которого ознакомилась «Газета.Ru».

В настоящее время полномочия инспекции ограничиваются выдачей разрешительной документации на подобные перевозки и контролем бумаг на трассах, тогда как непосредственно диагностикой цистерн, газовозов и другой спецтехники занимаются аккредитованные компании. Однако после 2028 года, как следует из утверждённого документа, сотрудники ГИБДД смогут собственноручно осматривать такие машины — это фактически возвращает ведомство в техосмотр, но пока исключительно для наиболее опасной категории транспорта.

В дополнение к этому документ предусматривает создание целого набора инструментов для улучшения функционирования всего института техосмотра. При этом для собственников легковых машин никаких перемен не произойдёт: проверка технического состояния личного автотранспорта, как и раньше, проводится исключительно на добровольной основе.

Ранее Life.ru писал, что МВД доработало проект новых правил техосмотра с усилением контроля. В новой версии документа, первая редакция которого была представлена в начале февраля, прописан жёсткий механизм борьбы с мошенничеством: если у оператора ТО выявлено два нарушения по оформлению фиктивных диагностических карт в течение года, МВД сможет приостанавливать доступ компании к системе ЕАИСТО, не дожидаясь действий Российского союза автостраховщиков.