28 мая, 10:29

Кабмин принял план по совершенствованию техосмотра автомобилей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

Правительство России утвердило план по значительному улучшению процедуры технического осмотра транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Кабмин поручил Министерству транспорта, МВД и Министерству сельского хозяйства разработать комплекс мер. Они должны повысить эффективность техосмотра и его роль в обеспечении безопасности дорожного движения.

Результаты этой работы представят правительству в 2028 году. Процесс улучшений не будет разовым — при необходимости предусмотрена возможность направления дополнительных докладов.

В настоящее время техосмотр обязателен для автомобилей старше четырёх лет, а также при первичной постановке на учёт и замене агрегатов. Служебные машины проходят более частую проверку.

В ходе процедуры инспектируют тормозную систему, рулевое управление, световые приборы, стеклоочистители, шины и колёса, двигатель, зеркала заднего вида и системы безопасности.

Штраф за тонировку и отсутствие детского кресла вырос: все рейды ГИБДД в мае-июне 2026-го

Ранее Life.ru писал, что МВД доработало проект новых правил техосмотра с усилением контроля. В новой версии документа, первая редакция которого была представлена в начале февраля, прописан жёсткий механизм борьбы с мошенничеством: если у оператора ТО выявлено два нарушения по оформлению фиктивных диагностических карт в течение года, МВД сможет приостанавливать доступ компании к системе ЕАИСТО, не дожидаясь действий Российского союза автостраховщиков.

Дарья Денисова
