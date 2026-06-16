ФАС возбудила дело против трёх нефтетрейдеров из-за возможного ценового сговора

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении трёх нефтетрейдеров после проверки биржевых торгов топливом. Речь идёт о возможном антиконкурентном соглашении, которое могло повлиять на стоимость бензина и дизеля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках разбирательства под проверку попали три нефтетрейдера: «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел». Действия компаний могли приводить к искусственному изменению стоимости топлива на рынке.

«При проведении внеплановых выездных проверок служба выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. В действиях компаний обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам», — говорится в сообщении.

Согласно материалам службы, организации систематически выкупали весь объём топлива, выставляемого на бирже для реализации. Подобная практика, как утверждается, ограничивала доступ к нефтепродуктам для добросовестных участников рынка. В случае подтверждения вины компаниям грозят административные штрафы по статье 14.32 КоАП РФ.

Ранее Федеральная антимонопольная служба совместно с надзорным ведомством провела масштабную проверку тарифов на водоснабжение и тепловую энергию в 84 регионах России. По итогам ревизии нарушения были выявлены в 65 субъектах, говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте ФАС.