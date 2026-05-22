Единственный в России производитель препарата от болезней почек «нарвался» на ФАС

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении компании «Вифитех» — единственного производителя препарата «Леспефрил», применяемого при почечной недостаточности. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Поводом стали жалобы граждан на рост стоимости лекарства в новой форме выпуска.

По данным ФАС, в начале 2025 года препарат продавался во флаконах по 100 мл, затем был временно снят с продажи. Осенью он вернулся на рынок уже в упаковке 50 мл, при этом цена почти не изменилась. В пересчёте на миллилитр стоимость выросла примерно на 60%.

В ведомстве считают, что такие действия могли быть направлены на увеличение прибыли за счёт изменения объёма упаковки при сохранении цены. При этом отмечается, что темпы роста доходов компании превысили рост производственных затрат.

ФАС установила, что компания является единственным производителем данного препарата. В случае подтверждения нарушений ей может грозить штраф или обязанность вернуть незаконно полученный доход в бюджет.

